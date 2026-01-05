Al Benelli una Vis Pesaro difficile da decifrare | Nel primo tempo ci abbiamo capito poco

Al Benelli, la Vis Pesaro si presenta difficile da interpretare: nel primo tempo, i biancorossi si sono trovati in difficoltà, apparendo poco incisivi e poco chiari nel loro gioco. Dominati nella fase iniziale, i neroverdi hanno mostrato un ritmo meno fluido e una mancanza di chiarezza tattica, rendendo difficile comprendere la loro reale efficacia in questa prima parte di stagione.

Essere dominati per un tempo in casa propria. Nei primi quarantacinque minuti del 2026 una Vis in incognito. Difficile da riconoscere. Quella contro il Pineto l’ennesima falsa partenza della stagione. Questa volta fatale. La reazione di orgoglio del secondo tempo non è bastata. Un Pineto cinico ha capitalizzato ogni regalo vissino. Le tante assenze abruzzesi sono andate a togliere certezze alla Vis, incapace di arginare la piena chiamata Gianluca Vigliotti. Ad ammetterlo Stellone: "Nel primo tempo ci abbiamo capito poco. Abbiamo perso tutti i duelli con il loro attaccante Vigliotti. Ogni loro azione è partita dai suoi piedi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Al Benelli una Vis Pesaro difficile da decifrare: "Nel primo tempo ci abbiamo capito poco" Leggi anche: Pagelle Vis Pesaro Juventus Next Gen: TOP e FLOP al termine del primo tempo Leggi anche: Vis Pesaro-Ascoli (lunedì 01 dicembre 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Il picchio rischia al Benelli Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Vis, tonfo e ko al Benelli; Diretta Vis Pesaro-Pineto: dove vedere la partita; Vis Pesaro-Pineto, le formazioni ufficiali: gioca Beghetto dal 1'; La Vis ritrova Mariani e Bocs con il Pineto. FOTO-VIDEO/ VIS PESARO KO IN CASA: IL PINETO PASSA 2-0 AL BENELLI - La Vis Pesaro cade tra le mura amiche e si arrende al Pineto, che espugna il “Benelli” con un secco 2- certastampa.it

Vis, la Befana porta carbone: il Pineto viola il fortino Benelli (l'ultimo campo che era rimasto imbattuto nel girone) - Nessun dono della Befana per la Vis ma una sconfitta - msn.com

Vis Pesaro, il 2026 parte in salita - 0 La Vis stecca la prima del nuovo anno e del girone di ritorno perdendo l’imbattibilità al Benelli e allontanandosi dal quarto gra ... youtvrs.it

2004 Brochure picture Benelli Novencento Tre RS #Adrianmorton #Pesaro #BCN #tornado1130 #Benellitriple #QJBenelli #Benellichina #Benelliloveit #madeinitaly #900RS #tornadoLE #benelli1130 #benellisuperbike #tornadoRS #wsb #TnT #Caferacer - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.