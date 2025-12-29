Belve famosa vip invitata da Francesca Fagnani e poi fatta fuori | lei è furiosa ecco di chi si tratta

Belve, il noto programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani, ha suscitato recentemente discussioni riguardo a alcune interview non trasmesse. Tra le protagoniste coinvolte, una nota VIP si sarebbe mostrata molto delusa e arrabbiata per essere stata esclusa dal palinsesto. Dietro le quinte dello show si cela una realtà fatta di interviste realizzate ma mai andate in onda, alimentando curiosità sul suo funzionamento.

Dietro il successo di Belve, uno dei programmi più riconoscibili e discussi di Rai 2, sembrerebbe nascondersi una lunga lista di interviste mai arrivate sullo schermo. Registrazioni saltate, inviti ritirati all'ultimo minuto e decisioni improvvise che, inevitabilmente, lasciano strascichi e malumori. A raccontare uno di questi retroscena è stato Gabriele Parpiglia, che ha acceso i riflettori su una vicenda destinata a far discutere, soprattutto per i modi con cui sarebbe stata gestita. Una vip molto nota avrebbe accettato l'invito della redazione, salvo poi vedersi chiudere la porta in faccia a poche ore dall'appuntamento.

