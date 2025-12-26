Mercato Juve la big si fionda sul bianconero | incontro con l’agente Ecco di chi si tratta e cosa trapela sull’affare

Mercato Juve, il Milan nel futuro di Dusan Vlahovic. L’incontro tra l’agente Ristic e Tare conferma l’interesse rossonero per l’attaccante. Il destino di Dusan Vlahovic si tinge di rossonero in vista del 2026, agitando le acque in casa Juventus. Secondo le ultime rivelazioni di Nicolò Schira, l’ AC Milan ha inserito il centravanti serbo in cima alla lista dei desideri, puntando a sfruttare la sua delicata situazione contrattuale. Vlahovic non ha ancora rinnovato il suo accordo con la Vecchia Signora e, senza una firma imminente, potrebbe svincolarsi come free agent dalla prossima estate. Questa opportunità di mercato ha attivato i radar del club milanese, pronto a compiere uno scippo clamoroso ai danni della storica rivale per rinforzare il proprio reparto offensivo con un colpo di caratura mondiale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

