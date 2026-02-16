Violento impatto sulla statale 275 | auto finisce nel cantiere stradale muore un 61enne

Un incidente grave sulla statale 275 ha provocato la morte di un uomo di 61 anni, residente a Cursi, quando la sua auto si è schiantata contro un cantiere stradale. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio, quando due vetture si sono tamponate violentemente lungo l’arteria che attraversa a sud di Scorrano. La vettura del 61enne è finita nel cantiere, causando danni alla struttura e lasciando il conducente senza vita.

Nulla da fare per il conducente di una Ford Fiesta deceduto in seguito allo scontro con una Skoda station wagon nel tratto tra Scorrano e Botrugno. Feriti e trasportati in ospedale gli occupanti dell'altra vettura. Sul posto 118, vigili del fuoco e carabinieri La Fiesta ha addirittura oltrepassato la barriera in plastica, nel tratto privo di guardrail metallico, è si è accartocciata nel tratto sterrato scavato nel corso dei lavori. Purtroppo per lo sfortunato conducente le condizioni sono apparse da subito molto gravi e drammatiche. Quando sul posto sono giunti i soccorsi sanitari, con auto medica e ambulanza, nonostante le manovre di rianimazione non hanno potuto strappare l’uomo alla morte.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Un tragico incidente stradale ha sconvolto la provincia di Benevento, dove un impatto violento tra un tir e un’automobile ha causato la morte di una persona.

