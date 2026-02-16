Violento impatto sulla statale 275 | auto finisce nel cantiere stradale muore un 61enne
Un incidente grave sulla statale 275 ha provocato la morte di un uomo di 61 anni, residente a Cursi, quando la sua auto si è schiantata contro un cantiere stradale. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio, quando due vetture si sono tamponate violentemente lungo l’arteria che attraversa a sud di Scorrano. La vettura del 61enne è finita nel cantiere, causando danni alla struttura e lasciando il conducente senza vita.
Nulla da fare per il conducente di una Ford Fiesta deceduto in seguito allo scontro con una Skoda station wagon nel tratto tra Scorrano e Botrugno. Feriti e trasportati in ospedale gli occupanti dell'altra vettura. Sul posto 118, vigili del fuoco e carabinieri La Fiesta ha addirittura oltrepassato la barriera in plastica, nel tratto privo di guardrail metallico, è si è accartocciata nel tratto sterrato scavato nel corso dei lavori. Purtroppo per lo sfortunato conducente le condizioni sono apparse da subito molto gravi e drammatiche. Quando sul posto sono giunti i soccorsi sanitari, con auto medica e ambulanza, nonostante le manovre di rianimazione non hanno potuto strappare l’uomo alla morte.🔗 Leggi su Lecceprima.it
Incidente stradale gravissimo, impatto violento e l’auto finisce accartocciata: una vittima
Un tragico incidente stradale ha sconvolto la provincia di Benevento, dove un impatto violento tra un tir e un’automobile ha causato la morte di una persona.
Incidente stradale sulla Manfredonia-Foggia: violento impatto tra un'auto e un furgoneLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Violento impatto fra auto e camion: due persone ferite e lunghe file sulla statale; VIOLENTO IMPATTO SULLA STATALE 106, PAURA A CROTONE PER TRE FERITI (FOTO); Fuscaldo: grave incidente tra due auto sulla Statale 18, traffico in tilt; Fuscaldo, violento incidente sulla Statale 18: due feriti, uno grave.
Tragico scontro sulla statale 275: muore un 61enne di Cursi, tre feritiSALENTO - Un grave incidente stradale si è verificato poche ore fa lungo la strada statale 275, all’altezza dello svincolo per Scorrano. Nel violento impatto ... corrieresalentino.it
L'incidente mortale è avvenuto sulla statale 275, all’altezza dello svincolo per Muro Leccese. Il secondo incidente, invece, nel tratto compreso tra Torre Mozza e Lido MariniL'incidente mortale è avvenuto sulla statale 275, all’altezza dello svincolo per Muro Leccese. Il secondo incidente, invece, nel tratto c ... leccesette.it
La Jeep fuori strada e il violento impatto contro un muretto sulla provinciale 22: chiesa gremita di amici e familiari - facebook.com facebook
Tragedia a Foggia: violento impatto tra un'auto e un furgone in città, c'è una vittima x.com