Incidente stradale sulla Manfredonia-Foggia | violento impatto tra un' auto e un furgone

Foggiatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente stradale lungo la Statale 89, in direzione Foggia. Per cause in corso di accertamento, si è verificato un impatto tra un furgone e un'autovettura all'altezza della cosiddetta discesa della ‘Santa Lucia’. Il sinistro si è verificato intorno alle 10.30 di oggi, mercoledì 3 dicembre. Al. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

