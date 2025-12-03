Incidente stradale sulla Manfredonia-Foggia | violento impatto tra un' auto e un furgone
Incidente stradale lungo la Statale 89, in direzione Foggia. Per cause in corso di accertamento, si è verificato un impatto tra un furgone e un'autovettura all'altezza della cosiddetta discesa della ‘Santa Lucia’. Il sinistro si è verificato intorno alle 10.30 di oggi, mercoledì 3 dicembre. Al. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Ennesimo incidente stradale lungo la statale 42 attorno alle 14.30 di questo pomeriggio lungo la statale 42 in comune di Artogne. Due feriti non gravi, tre auto distrutte e traffico in tilt il bilancio. - facebook.com Vai su Facebook
Il tragico incidente stradale è accaduto questa mattina #Molinella #Bologna #incidente #RadioBruno #2dicembre Vai su X
Ultim'ora Manfredonia, terribile incidente lungo la discesa di Santa Lucia - Nella prima mattinata di Mercoledì 3 Dicembre si è verificato un terribile incidente lungo la discesa Santa Lucia, in direzione Foggia. Riporta ilsipontino.net
Incidente stradale sulla Manfredonia – Foggia, discesa Santa Lucia: feriti - 540 euro, il servizio va all’ENPA: 14 mesi di ricovero e cure per i randagi Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. statoquotidiano.it scrive
Manfredonia, incidente in via Scaloria: dopo il sinistro scoppia una violenta aggressione FOTO VIDEO - Manfredonia, incidente in via Scaloria: dopo il sinistro scoppia una violenta aggressione FOTO VIDEO MANFREDONIA. Segnala statoquotidiano.it
Sicurezza stradale, ci sono i fondi per la Manfredonia-Amendola: da anni attende lo spartitraffico - Il dossier infrastrutture» della provincia di Foggia potrebbe tornare al centro di un confronto fra Confindustria Foggia ed il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it