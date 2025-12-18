Incidente stradale gravissimo impatto violento e l’auto finisce accartocciata | una vittima

Un tragico incidente stradale ha sconvolto la provincia di Benevento, dove un impatto violento tra un tir e un’automobile ha causato la morte di una persona. L’accaduto ha suscitato grande dolore e sgomento tra la comunità, evidenziando ancora una volta la gravità e la tragicità degli incidenti sulla strada. La vittima, rimasta coinvolta in un impatto devastante, lascia un vuoto incolmabile tra i suoi cari e i residenti della zona.

Un tragico incidente stradale ha scosso la provincia di Benevento, dove un violento scontro tra un tir e un’automobile ha provocato la morte di una persona. Il sinistro è avvenuto lungo la strada statale 372 “Telesina”, all’altezza del chilometro 56,000, nei pressi di Torrecuso. L’impatto è stato devastante: l’automobile si è completamente accartocciata su se stessa, rendendo impossibile qualsiasi intervento di salvataggio da parte dei soccorsi. Immediatamente sul luogo dell’incidente sono giunti i carabinieri, i vigili del fuoco, gli ausiliari del traffico di Anas e un’ambulanza del 118 dell’Asl di Salerno. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: Incidente stradale sulla Manfredonia-Foggia: violento impatto tra un'auto e un furgone Leggi anche: Terribile incidente stradale sulla Statale 16: violento impatto tra un'auto e un apecar La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Furgone contro tir, incidente mortale sull'autostrada A1; Impatto fatale a Ghedi, alla guida di un camion travolge donna in bici: morta 62enne; Incidente sul raccordo di Casalecchio: auto rimane incastrata sotto un camion | FOTO e VIDEO; Una notte di caos in A1. Gravissimo autista. Gravissimo incidente stradale: auto distrutte e un bimbo coinvolto, è tragedia senza precedenti - Un tragico incidente stradale a Vivaro ha causato la morte di Carmen Benvenuti. bigodino.it

Incidente sulla Palma-Agrigento, due giovani in gravi condizioni - Un brutto incidente stradale è avvenuto nella tarda serata di ieri lungo la strada statale 115, all’altezza della prima galleria che conduce a Palma di Montechiaro. licatanet.it

Siracusa, incidente stradale in contrada Spalla: traffico rallentato - Nel sinistro sono rimaste coinvolte tre autovetture, in quello che sembra un ... siracusanews.it

Tragico incidente stradale questa mattina lungo la statale Telesina, a pochi metri dall’uscita di Ponte. Un impatto violentissimo tra un’auto e un camion ha causato la morte di un automobilista. A breve aggiornamenti #incidentestradale #cronaca #telesina #ben - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.