Lite al McDonald's di Fuorigrotta minore accoltellato ma illeso | la lama ha lacerato il giubbino
Una lite al McDonald's di Fuorigotta, causata da un diverbio tra due ragazzi, si è conclusa con un coltello che ha ferito un minore, anche se fortunatamente la lama ha solo tagliato il suo giubbino. Durante la lite, uno dei giovani ha estratto un coltello e lo ha puntato contro l’altro, provocando una ferita superficiale sul vestito del ragazzo. La scena si è svolta davanti a diversi clienti e dipendenti, che hanno chiamato subito le forze dell’ordine.
Una violenta rissa al McDonald's di via Lepanto a Fuorigrotta: spunta un coltello, un minore colpito ma la lama ha fortunatamente solo lacerato il giubbino.🔗 Leggi su Fanpage.it
Bimbo di 13 anni picchiato a calci in faccia: naso rotto, lividi e contusioni: lite al McDonald’s di Giugliano
Un ragazzino di 13 anni è stato aggredito con calci in faccia davanti a un McDonald's di Giugliano a causa di una lite con un coetaneo.
Uomini e Donne, grave incidente per Gianmarco Meo, ha distrutto l’auto ma è illeso: “La vita può cambiare in un attimo”Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Movida a Giugliano, lite tra minorenni al McDonald’s: 13enne finisce in ospedale; Movida a Giugliano, lite tra minorenni al McDonald's: 13enne finisce in ospedale; Bimbo di 13 anni picchiato a calci in faccia: naso rotto, lividi e contusioni: lite al McDonald's di Giugliano; Correggio, lite nel parcheggio del McDonald’s: denunciati.
Lite al McDonald's, 13 finisce in ospedale con fratture al voltoUn ragazzo di 13 anni è rimasto ferito nella notte al termine di una lite avvenuta a Giugliano in Campania. Il minore è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale San Giuliano, dove ... ilfattovesuviano.it
Giugliano, tredenne pestato e ferito vicino al McDonald’sLa lite nei pressi del McDonald’s: il fatto sarebbe avvenuto nei pressi del noto McDonald’s di via Appia Sud, nel Comune di Giugliano in Campania. Secondo le prime informazioni, il 13enne avrebbe ... cronachedellacampania.it
Lite al McDonald’s, minorenne estrae coltello #NAPOLI FUORIGROTTA (ore 00.30) Questa notte i carabinieri della PMZ Bagnoli sono intervenuti in via Lepanto, all’interno del McDonald’s. Un gruppo di ragazzini (tra i 16 e i 17 anni) avrebbe dato vita ad una - facebook.com facebook