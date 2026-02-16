Lite al McDonald's di Fuorigrotta minore accoltellato ma illeso | la lama ha lacerato il giubbino

Una lite al McDonald's di Fuorigotta, causata da un diverbio tra due ragazzi, si è conclusa con un coltello che ha ferito un minore, anche se fortunatamente la lama ha solo tagliato il suo giubbino. Durante la lite, uno dei giovani ha estratto un coltello e lo ha puntato contro l’altro, provocando una ferita superficiale sul vestito del ragazzo. La scena si è svolta davanti a diversi clienti e dipendenti, che hanno chiamato subito le forze dell’ordine.

Una violenta rissa al McDonald's di via Lepanto a Fuorigrotta: spunta un coltello, un minore colpito ma la lama ha fortunatamente solo lacerato il giubbino.

