Lodi 2 anni e 6 mesi di sorveglianza speciale per un 52enne pluripregiudicato

Il Tribunale di Milano ha approvato la richiesta del Questore di Lodi e ha deciso di mettere sotto sorveglianza speciale un uomo di 52 anni, residente nel Lodigiano. L’uomo, con diversi precedenti, dovrà rispettare due anni e sei mesi di obbligo di soggiorno e altre restrizioni stringenti. La misura mira a tenere sotto controllo la sua presenza sul territorio e prevenire eventuali problemi.

Villanova del Sillaro (Lodi), 5 febbraio 2025 – Sorveglianza speciale per un pluripregiudicato. È stata accolta dal Tribunale di Milano, la proposta del Questore di Lodi, di assegnare due anni e sei mesi di misura di prevenzione, con obbligo di soggiorno e prescrizioni stringenti, a carico di un 52enne residente nel Lodigiano. Prosegue così l'azione di contrasto alla criminalità e di tutela della sicurezza pubblica. Nei confronti dell'uomo, pluripregiudicato, è stata infatti applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza, a seguito dell'accoglimento della proposta avanzata dalla Divisione Polizia Anticrimine.

