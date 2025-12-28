I carabinieri di Gravina di Catania hanno denunciato un uomo di 39 anni di Mascalucia, già pregiudicato, per aver violato le prescrizioni della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno. L’episodio rientra nei controlli di routine volti a garantire il rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione sul territorio.

© Cataniatoday.it - Viola gli obblighi della sorveglianza speciale, nuova denuncia per un pregiudicato di Mascalucia

