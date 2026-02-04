Raoul Bova gay va a letto col suo manager? Che squallido gossip | Corona l’ha sparata grossa

La notizia che Raoul Bova abbia avuto rapporti con il suo manager circola da qualche ora, ma il gossip si rivela più che altro uno scambio di dicerie vecchie e sbiadite. Mentre alcuni arrivano a sparare accuse pesanti, altri definiscono tutto uno squallido riciclaggio di voci ormai già smentite. La vicenda rischia di diventare un caso di cattivo gusto più che una reale notizia.

Quando il gossip diventa riciclaggio di vecchie dicerie, il confine tra informazione e cattivo gusto si assottiglia fino a sparire. È quello che sta accadendo intorno al nome di Raoul Bova, tirato nuovamente in ballo da Fabrizio Corona attraverso insinuazioni che affondano le radici nientepopodimeno che negli anni Novanta. Voci già smentite, già archiviate, che tornano a circolare senza alcun elemento nuovo, trasformando una leggenda metropolitana in un titolo acchiappaclick. Un gossip vecchio di trent’anni: Raoul Bova e la presunta relazione col suo manager. Il nome finito al centro del polverone è quello di Cristiano Cucchini, storico e affermato manager di celebrità, che Corona ha citato nell’ultima puntata di Falsissimo. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Un’ex suocera di Raoul Bova attacca Fabrizio Corona, dicendo che cerca vendetta e non ha più niente da perdere.

“Mai a letto con Raoul Bova”. Cristiano Cucchini rompe il silenzio dopo le parole di Fabrizio Corona e smonta un gossip che circola da oltre trent’anni. Tra ricordi degli anni ’90, successi improvvisi e voci mai spente, la sua versione è netta. - facebook.com facebook