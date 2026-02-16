Villaricca | solo due schiaffi nell’ennesima storia di violenza 31enne arrestato dai Carabinieri

A Villaricca, un uomo di 31 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver colpito la partner con due schiaffi, in un episodio di violenza domestica che si ripete. La lite si è scatenata durante una discussione in casa, e questa volta è finita con l’intervento delle forze dell’ordine.

Solo due schiaffi: l’ennesima storia di violenza domestica a Villaricca. Il punto focale della vicenda che racconteremo è in una frase. Poche parole, pronunciate con un candore che disarma. Lettere che insieme disegnano una bozza in chiaroscuro del valore attribuito ad una donna. Non una donna qualsiasi, intendiamoci, ma la persona con cui condividi tempo, casa e due piccole creature innocenti. “ Oggi le ho dato solo due schiaffi”. Vi lasciamo il tempo per lasciare che questa confessione sedimenti nella vostra mente. Per darle il giusto peso. Solo due schiaffi, nulla di grave per il 31enne arrestato dai Carabinieri della stazione di Villaricca. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Villaricca: “solo due schiaffi” nell’ennesima storia di violenza. 31enne arrestato dai Carabinieri Schiaffi e pugni all’ex nel Napoletano, 38enne arrestato dai carabinieri Un uomo di 38 anni è stato arrestato dai carabinieri nel Napoletano dopo aver picchiato la ex. Mugnano, 32enne “travestito” da carpentiere sorpreso a spacciare dai carabinieri di Villaricca: arrestato I carabinieri di Villaricca hanno arrestato un uomo di 32 anni sorpreso mentre spacciava droga a bordo di un’auto a Mugnano. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Villaricca, sfuma la manovra dimissioni e un solo voto salva il sindacoA Villaricca il clima politico torna incandescente. L’amministrazione guidata dal sindaco Franco Gaudieri, già da mesi in equilibrio precario, è nuovamente finita sul filo del rasoio. Lunedì tredici ... ilmattino.it Maltempo nel Napoletano, a Villaricca crolla una tettoia - facebook.com facebook