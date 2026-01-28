Schiaffi e pugni all’ex nel Napoletano 38enne arrestato dai carabinieri

Un uomo di 38 anni è stato arrestato dai carabinieri nel Napoletano dopo aver picchiato la ex. Dopo averla contattata per chiedere scusa e convincerla a tornare, l’uomo non si è fermato. Quando lei ha accettato di rivederlo, invece di scuse ha preso a schiaffi, pugni e calci, continuando a violentare la donna. L’intera scena si è svolta sotto gli occhi della vittima, che ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i militari, che hanno portato

Tempo di lettura: 2 minuti Contatta la ex, le chiede scusa dopo l’aggressione e le dice di ritornare: quando lei acconsente non arrivano le scuse ma altri schiaffi, pugni e calci. Si è comportato così nel cosiddetto ‘ultimo incontro’, nei confronti di una 40enne di Torre del Greco (Napoli) recatasi in stato confusionale, con un occhio gonfio e tumefatto, e una ferita lacero contusa, nell’ospedale Maresca della città per farsi medicare. I carabinieri, dopo avere ricostruito quanto le era accaduto, hanno arrestato l’ex compagno che era con lei al pronto soccorso, un 38enne, ora accusato di maltrattamenti in famiglia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

A Messina, un uomo di 26 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito la compagna davanti al loro figlio di 18 mesi, rifiutandosi di consegnare denaro.

