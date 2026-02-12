Mugnano 32enne travestito da carpentiere sorpreso a spacciare dai carabinieri di Villaricca | arrestato

I carabinieri di Villaricca hanno arrestato un uomo di 32 anni sorpreso mentre spacciava droga a bordo di un’auto a Mugnano. Il sospettato indossava abiti da lavoro e si era travestito da carpentiere, ma questo non è bastato a evitare il blitz delle forze dell’ordine. I militari lo hanno fermato in flagrante, mettendo fine a un’attività di spaccio che durava da qualche tempo.

Un 32enne travestito da carpentiere e con comuni abiti da lavoro che spacciava a bordo di un'auto. Il camuffamento non gli ha permesso di sfuggire all'attenzione dei militari dell'Arma, che lo hanno arrestato in flagrante, nel territorio di Mugnano. A mettere a segno l'operazione i carabinieri della stazione di Villaricca guidati dal comandante Pietro Amati. L'uomo - villaricchese già noto alle forze dell'ordine - è stato arrestato in flagrante con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Nascosti nella macchina c'erano circa 45 dosi di crack e cocaina; altre invece le aveva addosso.

