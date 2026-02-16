Villaricca minimizza le botte alla compagna | Le ho dato solo due schiaffi arrestato 31enne

Villaricca, un uomo di 31 anni ha ammesso di aver dato due schiaffi alla compagna dopo averla picchiata, provocando lesioni visibili. La sua dichiarazione ha seguito un episodio di violenza domestica che ha portato all’arresto dei Carabinieri locali. La donna ha mostrato i segni delle botte e ha chiamato le forze dell’ordine.

"Oggi le ho dato solo due schiaffi". È questa la frase pronunciata da un 31enne di Villaricca, arrestato dai Carabinieri della locale stazione per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, al termine dell’ennesimo episodio di violenza di genere. Parole che hanno accompagnato l’intervento dei militari, chiamati a fare luce su una situazione familiare segnata da aggressioni ripetute, consumate tra le mura domestiche. Sono da poco passate le 14 quando una donna di 28 anni si presenta al citofono della caserma dei Carabinieri di Villaricca. È visibilmente agitata. Con lei c’è uno dei due figli, un bambino di cinque anni, stretto alla mano. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

