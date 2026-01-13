Sicurezza nei locali summit in prefettura | Maggiore vigilanza sul rispetto delle normative

Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica si è riunito in Prefettura per discutere delle misure di sicurezza nei locali pubblici. L’incontro, presieduto dal Prefetto Patrizia Palmisani, ha affrontato l’importanza di rafforzare la vigilanza e garantire il rispetto delle normative, in seguito al tragico incendio di Crans-Montana. L’obiettivo è promuovere ambienti più sicuri e prevenire incidenti futuri.

