Sicurezza nei locali summit in prefettura | Maggiore vigilanza sul rispetto delle normative

Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica si è riunito in Prefettura per discutere delle misure di sicurezza nei locali pubblici. L’incontro, presieduto dal Prefetto Patrizia Palmisani, ha affrontato l’importanza di rafforzare la vigilanza e garantire il rispetto delle normative, in seguito al tragico incendio di Crans-Montana. L’obiettivo è promuovere ambienti più sicuri e prevenire incidenti futuri.

Condizioni di sicurezza nei locali aperti al pubblico. Di questo si è parlato durante il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto Patrizia Palmisani e dopo il tragico incendio che ha provocato la morte di quaranta persone a Crans-Montana la notte di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

