Sicurezza nei locali pubblici vertice in prefettura | luci su sovraffollamento ritrovi ibridi e misure antincendio

In seguito alla tragedia di Capodanno a Crans-Montana, si apre un confronto sulla sicurezza nei locali pubblici. La prefettura di Varese ha convocato un vertice per analizzare le problematiche legate a sovraffollamento, modalità di ritrovo “ibridi” e misure antincendio. L’obiettivo è valutare e rafforzare le norme di sicurezza, garantendo ambienti più sicuri per i cittadini e le attività che si svolgono nei locali pubblici della zona.

Varese, 22 gennaio 2026 – La tragedia di Capodanno a Crans-Montana ha lasciato una ferita profonda e acceso un campanello d'allarme che ora risuona forte anche nel Varesotto. Quanto è sicuro divertirsi? Chi controlla davvero i locali pubblici? E soprattutto: si può evitare che accada di nuovo? Domande pesanti, diventate il cuore di una riunione ad alta tensione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocata in Prefettura a Varese. Attorno allo stesso tavolo, sotto la presidenza del prefetto Salvatore Pasquariello, si sono confrontati il presidente della Provincia, l'assessore alla Sicurezza del Comune di Varese, i vertici delle forze di polizia e il comandante provinciale dei Vigili del fuoco.

