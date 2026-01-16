Medici fino a 72 anni | l’emendamento Ciriani per tappare i buchi negli ospedali

L’emendamento Ciriani, inserito nel decreto Milleproroghe, prevede la possibilità per i medici ospedalieri e i dirigenti sanitari di continuare a lavorare fino a 72 anni su base volontaria. Questa misura mira a colmare le lacune nel sistema sanitario italiano, garantendo continuità assistenziale e rafforzando il personale medico negli ospedali. La proroga, che supera la soglia dei 70 anni, si inserisce in un quadro di interventi per affrontare le sfide del settore sanitario.

ROMA, 16 gennaio 2025 - Nel decreto Milleproroghe sta per rientrare – attraverso un emendamento annunciato dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani – la proroga che consente ai medici ospedalieri (e ai dirigenti sanitari) di restare in servizio fino a 72 anni su base volontaria, superando la soglia dei 70 anni che tornerebbe altrimenti a valere con la scadenza della deroga a fine 2025. La norma non era nel testo “in uscita” dal Consiglio dei ministri, ma la maggioranza punta a ripristinarla in Parlamento durante l’esame di conversione. La logica economica: tappare l’emorragia di organico (subito). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

