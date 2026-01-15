Il decreto milleproroghe include un emendamento di Fratelli d’Italia che consente ai medici volontari di rimanere in servizio fino ai 72 anni. Questa misura mira a garantire continuità assistenziale nel settore sanitario, rispondendo alle esigenze del sistema in un contesto di emergenza. La modifica riguarda esclusivamente medici che, volontariamente, desiderano prolungare la propria attività professionale oltre l’età standard.

I medici potranno rimanere, volontariamente, in servizio fino a 72 anni. Lo precede un emendamento presentato al decreto milleproroghe da Fratelli d’Italia. Il provvedimento. Il decreto Milleproroghe, attualmente incardinato alla Camera dei Deputati per l’esame e la conversione in legge, sarà integrato da un emendamento che proroga fino a tutto il 2026 la norma che consente a medici e dirigenti ospedalieri di restare in servizio fino a 72 anni. Una misura concreta e necessaria per fronteggiare la grave carenza di personale sanitario, fortemente voluta e sostenuta da Fratelli d’Italia, come annunciato dal Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Emergenza sanità, i medici potranno rimanere in servizio fino a 72 anni: FdI presenta emendamento al milleproproghe

Leggi anche: Trattenimento in servizio docenti e ATA fino a 70 anni: non si presenta domanda, come funziona

Leggi anche: La manovra si blocca sulla cannabis. FdI presenta e ritira l’emendamento

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Carenza medici emergenza urgenza. Le proposte del Saues - Per il presidente del Sindacato autonomo urgenza emergenza sanitaria Paolo Ficco, “i medici convenzionati di emergenza territoriale potrebbero essere inquadrati nel ruolo sanitario dei Pronto Soccorso ... quotidianosanita.it

Emergenza urgenza. Cimo: “Per garantire efficienza ed efficacia occorre ruolo unico medici 118” - "E' necessaria la realizzazione di una Rete Unica dell’Emergenza Urgenza e che sia istituito il ... quotidianosanita.it

Nell’emergenza sanitaria seguita alla tragedia di Crans-Montana sono emerse alcune criticità nella gestione di un elevato numero di pazienti con gravi ustioni. - facebook.com facebook