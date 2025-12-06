Olimpia Milano senza ritmo Baskonia domina e vince di dieci | gli highlights

Serata da dimenticare per l’Olimpia Milano, che sul parquet del Baskonia non riesce mai a trovare continuità e finisce travolta nella seconda metà di gara, incassando così la prima sconfitta europea della gestione Poeta. A guidare i padroni di casa un brillante Matteo Spagnolo, autore di 18 punti, ben spalleggiato dai 21 di Timothe Luwawu-Cabarrot. Milano prova a restare in scia con i 16 punti a testa di Leandro Bolmaro e Armoni Brooks, ma non basta per evitare un pesante passo falso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Olimpia Milano senza ritmo, Baskonia domina e vince di dieci: gli highlights

