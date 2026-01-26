Ciclone Sciacca | Niente abusivi danni evitabili smontando i lidi e con le barriere sommerse che hanno salvato Santa Margherita

A Sciacca, il ciclone Harry ha causato danni limitati grazie alle barriere sommerse e alla rimozione degli abusivi, che hanno contribuito a proteggere Santa Margherita. Fortunatamente, non ci sono vittime, ma i danni ricordano le devastazioni del 2009. Un intervento tempestivo e misure preventive si sono rivelate fondamentali per ridurre gli effetti del maltempo sulla costa siciliana.

L'ex capo del Genio Civile interviene dopo la violenta mareggiata che ha colpito Messina e provincia. "Negli anni interventi emergenziali hanno sostituito opere durature ed efficienti già progettate e finanziate" Per fortuna si contano solo i danni e non i morti, ma le analogie tra la devastazione causata dal ciclone Harry e la tragica alluvione del 2009 ci sono. E passano anche da quei tanti (anzi troppi) commenti di chi sui social parla di abusivismo. Un po' come voler archiviare la pratica con il classico "Ve la siete cercata". Accuse simili a quelle incassate dai messinesi poche ore dopo i tremendi fatti di Giampilieri e Scaletta Zanclea da chi, non conoscendo nè storia nè geografia, liquida la pratica puntando il dito contro il mancato rispetto delle regole.

