Vicenza | l’ex Cinema Corso si reinventa Un polo culturale per le nuove generazioni dopo 30 anni di abbandono

A Vicenza, il vecchio Cinema Corso torna a vivere dopo trent’anni di silenzio, trasformandosi in un centro dedicato alle nuove generazioni. La città ha deciso di riqualificare uno dei suoi simboli storici, ormai in stato di degrado, per creare un punto di incontro culturale nel cuore del centro storico. Questa iniziativa mira a offrire uno spazio moderno dove giovani e artisti possano esporre e condividere le proprie idee.

Vicenza Restituisce un'Icona: Il Cinema Corso Rinasce come Polo Culturale per le Nuove Generazioni. Dopo quasi trent'anni di abbandono, il cuore del centro storico di Vicenza si prepara ad accogliere un nuovo spazio dedicato alla cultura contemporanea. L'ex Cinema Corso, un tempo simbolo della vita cittadina, sarà riqualificato e trasformato in "CORSO – Culture del Contemporaneo", un laboratorio aperto alla sperimentazione e un punto di riferimento per le nuove generazioni. La presentazione del progetto, frutto di un concorso internazionale, è avvenuta il 16 febbraio 2026, segnando un passo importante per la riqualificazione urbana e culturale della città. L'ex Cinema Corso rinasce come nuovo centro delle culture contemporanee. Presentato il progetto di AltraLinea e Sparch vincitore del concorso internazionale di architettura - L'ex Cinema Corso ha finalmente un futuro. Ex cinema Corso, il restauro: rinascerà come Centro delle culture contemporanee. VICENZA - Torna a vivere, nel cuore del centro storico, l'ex Cinema Corso di Vicenza. Riaprirà nel 2027 come Corso-Culture.