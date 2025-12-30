Cinema delle Palme riaperto dopo 30 anni di abbandono manca però la Scia | rinviati due spettacoli

Il Cinema delle Palme, riaperto dopo quasi tre decenni di inattività, ha recentemente ripreso le sue attività. Tuttavia, l’assenza della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ha portato al rinvio di due spettacoli programmati. L'inaugurazione ha visto la partecipazione del regista Giuseppe Tornatore, originario di Bagheria, che vi ha iniziato la carriera come proiezionista, segnando un importante momento di ripresa culturale per il luogo.

Ci sono voluti quasi 30 anni per la sua riapertura e per l'inaugurazione è stato invitato il maestro Giuseppe Tornatore, il regista bagherese che lì ha mosso i primi passi come proiezionista. Nonostante l'evento epocale tanto atteso, però, qualcuno si sarebbe dimenticato di attivare correttamente. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Cinema delle Palme riaperto dopo 30 anni di abbandono, manca però la Scia: rinviati due spettacoli Leggi anche: Comunicato Stampa: La Comunità Energetica Palermo Est illumina il cinema delle Palme di Villabate Leggi anche: Giacomo Francesco, due anni, muore in ospedale dopo un intervento; cinque medici rinviati a giudizio. Lavoravano tutti al Bambin Gesù Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. VIDEO | Villabate riabbraccia il Cinema delle Palme con Tornatore: “Qui ho vissuto una stagione della mia vita”; #Laprimacosabella: Tornatore riapre lo storico cinema delle Palme di Villabate; Nuovo Cinema delle Palme Tornatore alla rinascita della sala dove tutto iniziò; Villabate, riapre il Cinema Teatro delle Palme: ospite d’onore il regista Giuseppe Tornatore. Nuovo Cinema delle Palme, Tornatore "battezza" la rinascita della sala dove esordì come proiezionista - Il regista premio Oscar racconta la rinascita del Cinema delle Palme dopo ventinove anni: ricordi da proiezionista, artigianalità e ritorno della comunità ... lasicilia.it

Villabate, rinasce il cinema delle Palme: la nuova stagione dopo il lungo oblio - Ristrutturata a quasi trent’anni dalla chiusura la storica sala dove il regista Giuseppe Tornatore lavorò come proiezionista ... msn.com

#Laprimacosabella: Tornatore riapre lo storico cinema delle Palme di Villabate - Dopo 29 anni di chiusura, oggi l'inaugurazione con il regista bagherese che da giovane lavorò lì come proiezionista ... rainews.it

Villabate rende omaggio a Ennio Morricone: musica e cinema al Teatro delle Palme Stasera 29 dicembre, alle ore 21:00, il Teatro delle Palme di Villabate sarà il palcoscenico di un evento musicale di grande rilievo artistico e culturale. La Freedom Orchestral, - facebook.com facebook

Nuovo Cinema delle Palme Giuseppe Tornatore riapre lo storico cinema delle Palme di Villabate nel Palermitano, chiuso da trent'anni. Qui il regista bagherese da giovane lavorò come proiezionista @TgrRai @marcellolongo x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.