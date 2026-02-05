Vibo Valdarno | Enzo Romeo assume il ruolo di sindaco con nuova giunta di rimpasto

Enzo Romeo ha preso il comando a Vibo Valdarno. Dopo le ultime elezioni, ha formato una nuova giunta e ha subito iniziato a lavorare per la città. Questa mattina, Romeo ha ufficializzato la sua nomina e ha già stretto i primi accordi con i nuovi assessori. La popolazione guarda con attenzione a questi cambiamenti, sperando in una svolta concreta.

**Vibo Valdarno**, città in movimento, con un sindaco che non aspetta. **Enzo Romeo** ha deciso di accelerare. Tra **domani e sabato**, probabilmente, firmerà i decreti di nomina per la nuova **giunta comunale**, in un clima di rimpasto forzato. È il momento del "treno" – o meglio, del treno che non rallenta. E con esso, l'attesa per il nuovo esecutivo che, in poche ore, dovrà prendere il posto di quelli che si sono dimessi o che si sono lasciati andare a causa delle tensioni interne. Il sindaco, **l'uomo della decisione**, ha aggirato i consigli della direzione provinciale del Partito Democratico, che aveva proposto una strategia più prudente.

