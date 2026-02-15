Carnevale di Viareggio in diretta | sole e tanta gente Applausi per i carri i grandi protagonisti

Il Carnevale di Viareggio si svolge oggi sotto il sole, attirando decine di migliaia di visitatori lungo le strade affollate. I carri colorati sfilano con entusiasmo, suscitando applausi tra il pubblico. Tra le persone presenti, ci sono famiglie, bambini e turisti provenienti da diverse regioni. La manifestazione, giunta al suo quarto corso, continua a regalare spettacoli e allegria agli spettatori.

Viareggio, 15 febbraio 2026 – E’ festa per il quarto corso mascherato del Carnevale di Viareggio. I carri che incedono tra la gente sono i grandi protagonisti. Tanti visitatori arrivati come sempre da ogni dove. In molti hanno alloggiato nelle strutture ricettive. Diversi gli appassionati che arrivano anche dall’estero. Come sempre sorrisi, colore e fortunatamente anche sole. Dopo la pioggia infatti, questa domenica 15 febbraio vede un cielo sereno e sgombro di nubi. C’è vento, ma i raggi riscaldano. Per una giornata da ricordare e un evento atteso un anno intero dalla città. La macchina organizzativa è nel pieno della sua attività. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Carnevale di Viareggio in diretta: sole e tanta gente. Applausi per i carri, i grandi protagonisti Carnevale di Viareggio 2026: Trump e Putin grandi protagonisti dei carri, ma anche colori e pace. Date e orari delle sfilate Il Carnevale di Viareggio del 2026 si apre con uno spettacolo tra satira e colori. Carnevale di Viareggio 2026: carri, corsi mascherati, biglietti Il Carnevale di Viareggio 2026 si svolgerà dal 1° al 21 febbraio, offrendo una tradizione consolidata di carri allegorici, corsi mascherati e eventi culturali. Carnevale di Viareggio 2026: tutti i carri di prima categoria e più Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il secondo Corso Mascherato; Carnevale di Viareggio, i carri sfidano il maltempo e sfilano in notturna; Il Carnevale di Viareggio 2026: un invito alla gioia e a tornare a stupirsi; Carnevale Viareggio, Jimmy Kimmel mostra in tv il carro su Trump. Carnevale di Viareggio: oggi quarto corso mascherato, con lo spettacolo degli aquiloni sul lungomareAlle ore 15 il triplice colpo di cannone darà il via alla sfilata dei 9 carri di prima categoria, 4 di seconda, 8 mascherate in gruppo e 8 maschere isolate, insieme alle pedane aggregative fuori conco ... firenzepost.it Carnevale di Viareggio: oggi Giovedì Grasso terzo corso in notturna e fuochi d’artificioGrande festa oggi, 12 febbraio 2026, giorno di Giovedì Grasso a Viareggio che celebra il Carnevale con il terzo Corso Mascherato. Sui Viali a Mare tornano protagoniste i carri dche sfileranno in nottu ... firenzepost.it La domenica di carnevale inizia sulla spiaggia di Viareggio con il volo degli aquiloni e tanto pubblico aspettando la festa con la sfilata dei carri allegorici. facebook Scontro acceso al Carnevale di Viareggio. Sotto il palco del terzo corso mascherato, dove era attesa per il Premio Funari, Francesca Pascale ha avuto un duro confronto con un gruppo di manifestanti pro Palestina presenti con bandiere e kefiah. "Lavatevi", "V x.com