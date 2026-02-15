Carnevale di Viareggio in diretta | sole e tanta gente Applausi per i carri i grandi protagonisti

Da lanazione.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Carnevale di Viareggio si svolge oggi sotto il sole, attirando decine di migliaia di visitatori lungo le strade affollate. I carri colorati sfilano con entusiasmo, suscitando applausi tra il pubblico. Tra le persone presenti, ci sono famiglie, bambini e turisti provenienti da diverse regioni. La manifestazione, giunta al suo quarto corso, continua a regalare spettacoli e allegria agli spettatori.

Viareggio, 15 febbraio 2026 – E’ festa per il quarto corso mascherato del Carnevale di Viareggio. I carri che incedono tra la gente sono i grandi protagonisti. Tanti visitatori arrivati come sempre da ogni dove. In molti hanno alloggiato nelle strutture ricettive. Diversi gli appassionati che arrivano anche dall’estero. Come sempre sorrisi, colore e fortunatamente anche sole. Dopo la pioggia infatti, questa domenica 15 febbraio vede un cielo sereno e sgombro di nubi. C’è vento, ma i raggi riscaldano. Per una giornata da ricordare e un evento atteso un anno intero dalla città. La macchina organizzativa è nel pieno della sua attività. 🔗 Leggi su Lanazione.it

