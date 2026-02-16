Viaggio in tranquillità | il bonus trasporti

La Giunta comunale ha deciso di approvare il bonus “Viaggio in tranquillità 2026” dopo aver destinato 15mila euro. Questa iniziativa mira a rendere più accessibili i mezzi di trasporto pubblico per i cittadini. In particolare, il bonus aiuta le persone a coprire parte delle spese per i biglietti, favorendo spostamenti più sereni in città.

Approvato dalla Giunta comunale il bonus “ Viaggio in tranquillità 2026 ”, per il quale l’amministrazione comunale ha messo a disposizione 15mila euro. La misura prevede un contributo una tantum di 200 euro per le persone fragili o in condizioni di difficoltà per motivi sanitari, residenti nel Comune, che hanno necessità di un servizio di trasporto. Per accedere al contributo sarà presto pubblicato un apposito bando pubblico. "Con questo contributo - dichiara l’assessore alle politiche socio sanitarie del Comune di Pisa, Giovanna Bonanno - vogliamo offrire un aiuto concreto e immediato a chi vive in condizioni di fragilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

