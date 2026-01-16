Frode sui bonus edilizi | sequestro per 14 milioni ad una società di trasporti
Una società di trasporti di Salerno è stata oggetto di un sequestro preventivo di 14 milioni di euro, disposto dal Gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura. L’azione si inserisce nell’ambito di un’indagine sulla frode ai danni dei bonus edilizi, evidenziando l’attenzione delle autorità sulle irregolarità nel settore e l’importanza di contrastare pratiche illecite.
Un decreto di sequestro preventivo, emesso dal gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura salernitana, è stato eseguito dalla Guardia di Finanza nei confronti di una società salernitana operante nel settore dei trasporti di merce su strada. Con il decreto è stato disposto il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Roma, maxi-frode sui bonus edilizi, sequestrati 10 milioni di euro
Leggi anche: Frode con i bonus fiscali, maxi sequestro da 14 milioni a Salerno
Maxi frode sui bonus edilizi, Guardia di Finanza sequestra oltre 10 milioni; Truffa bonus edilizi, sequestri per 10 milioni di euro; Bonus edilizi, maxi truffa da 10 milioni: perquisizioni e sequestri anche a Treviso; Frode da oltre 10 milioni sui bonus edilizi: sequestri anche a Napoli.
Frode con i bonus fiscali, maxi sequestro da 14 milioni a Salerno - della Guardia di Finanza di Salerno nei confronti di una società salernitana operante nel settore dei trasporti di merce su strada: ... ilmattino.it
Maxi sequestro a Salerno: frode sui bonus edilizi per oltre 14 milioni di euro - Società di trasporti accusata di aver compensato debiti tributari con crediti d'imposta inesistenti, coinvolgendo prestanome e consulenti in un complesso sistema di riciclaggio fiscale ... infocilento.it
Professionista pontino coinvolto nella frode da 10 milioni di euro con i bonus edilizi - La Guardia di Finanza ha perquisito uno studio in provincia di Latina, ha rilasciato agli autori della maxi truffa la documentazione per ottenere i crediti di imposta ... latinaoggi.eu
Frode sul superbonus: cinque indagati e sequestri per 10 milioni - In Toscana - facebook.com facebook
Scoperta a Lucca una frode sui bonus edilizi, in corso sequestri di beni per oltre 10 milioni x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.