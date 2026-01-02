Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 16 | 25

Astral infomobilità dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti dalle autostrade sulla A1 firenze-roma coda tratti per traffico intenso tra Magliano Sabina e Orte in direzione Firenze è sempre in Autosole ma nel tratto Roma Napoli traffico intenso Anche tra Colleferro e Ferentino in direzione Napoli così come sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e raccordo anulare in direzione dell'anello cittadino Dove segnaliamo Al momento rallentamenti carreggiata esterna tra Ardeatina e la diramazione Roma sud e gli interna tra Flaminia Salaria e poi più avanti tra Prenestina e Casilina Passiamo al trasporto pubblico prosegue l'iniziativa della regione Lazio denominata Natale in tour i giovani di età compresa tra i 16 Ei 25 anni residenti nel Lazio è iscritta la carta giovani bella per noi ancora per pochi giorni 6 gennaio possono viaggiare gratuitamente sui mezzi di trasporto pubblico gestiti da Trenitalia e Cotral alla scoperta delle bellezze del territorio ed è tutto da Marco Morgante Astral infomobilità a Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

