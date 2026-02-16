Il cedimento del manto stradale sulla strada regionale Sublacense, avvenuto a causa di un cedimento del terreno, ha portato alla chiusura del km 15 nel comune di Subiaco in entrambe le direzioni. La causa è un cedimento del manto che ha reso necessaria la chiusura immediata per motivi di sicurezza. La situazione sta causando code e rallentamenti per chi percorre quella zona.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico è privo di particolari disagi su gran parte della rete viaria regionale fatta eccezione per la diramazione Roma sud dove per traffico intenso si sta in coda tra Torrenova e raccordo anulare In quest'ultima direzione lavori in corso code anche sulla Pontina all'altezza di Castel Romano in direzione della capitale Cambiamo argomento e passiamo al trasporto ferroviario sulla linea regionale Metromare proseguono i lavori di riqualificazione della Stazione Porta San Paolo a partire da oggi e fino a venerdì 20 febbraio il servizio è interrotto nella tratta Porta San Paolo Magliana in fascia oraria 11 16:30 In entrambe le direzioni mentre tra EUR Magliana Colombo il servizio irregolari nella tratta interrotta gli utenti potranno utilizzare la linea B della metropolitana diamo uno sguardo al trasporto aereo per la giornata di oggi lunedì 16 febbraio È stato proclamato uno sciopero nazionale del trasporto aereo della durata di 24 ore pertanto diversi servizi potrebbero subire cancellazioni e ritardi o variazioni infine aggiornamenti sulla strada regionale sublacense che per chiusa il km 15 nel comune di Subiaco In entrambe le direzioni a causa di un cedimento del manto stradale da Martina Cristini Astral infomobilità per il momento è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-02-2026 ore 12:25

Stamattina il traffico a Roma e dintorni è molto pesante.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.