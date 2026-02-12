Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-02-2026 ore 16 | 25

Stamattina il traffico a Roma e dintorni è molto pesante. Un camion in panne al km 529 dell’A1 tra Orte e Ponzano Romano provoca lunghe code di diversi chilometri, sia in direzione nord che sud. La situazione si aggrava con l’incidente all’altezza di via di Acilia, che ha chiuso temporaneamente via Cristoforo Colombo e deviato il traffico sulla laterale. Anche sul Raccordo Anulare si registrano rallentamenti tra la Cassia bis e la Nomentana, mentre in carreggiata esterna si rallenta dalla Pontina fino all’

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità servizio della regione Lazio subito un aggiornamento della situazione sulla A1 a causa di un camion in panne al km 529 al momento resta chiuso il tratto tra Orte il bivio per la diramazione Roma nord Roma pietra la stessa diramazione Ponzano Romano verso Firenze forti ripercussioni al traffico con code per 4 km tra Attigliano e Orte e più avanti per km tra Ponzano e Fiano Romano code anche in direzione opposta tra Guidonia Montecelio e il video per Roma nord verso Firenze e a seguito di un incidente avvenuto all'altezza di via di Acilia chiusa anche via Cristoforo Colombo in direzione Ostia il traffico è deviato sulla laterale incidente segnalato anche sulla A24 Roma Carsoli a Vicovaro Mandela verso Roma incidente questo che al momento non crea problemi alla circolazione ti spostiamo infine sul Raccordo Anulare dove abbiamo code a tratti in carreggiata interna tra le uscite Cassia bis Salaria è più avanti tra Nomentana e La Rustica in esterna rallentamenti a partire dalla Pontina fino allo svincolo per l'appia da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità e tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio

