Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-12-2025 ore 16 | 25
Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio andiamo subito ad aggiornare la situazione sulla Roma Napoli è stato Infatti riaperto il tratto tra casino a San Vittore verso Napoli in precedenza chiuso per un incidente le code Sono in via di smaltimento restando in A1 ma sulla direttrice Firenze Roma se abbiamo 2 km di coda per lavori tra il bivio per la diramazione Roma nord e Ponzano Romano verso Firenze Ci spostiamo sulla A24 roma-teramo attenzione per un mezzo pesante in panne tra Castel Madama Tivoli in direzione di Roma possibili rallentamenti è sempre per un mezzo pesante in panne si sono formate code sulla Pontina 3 Pomezia e il bivio per via Laurentina in direzione di Latina ora il raccordo anulare in carreggiata esterna abbiamo qui da tratti per traffico intenso tra Roma Fiumicino e Tuscolana mentre in interna si rallenta tra Cassia Veientana e Salaria è più avanti code a tratti tra Nomentana e Appia vediamo con il trasporto sono terminati gli accertamenti dell'autorità giudiziaria sulla linea Genova Roma la circolazione ha Dunque tornata regolare è tutto dariana crocci Grazie per l'attenzione A più tardi con gli aggiornamenti di Astral info un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
