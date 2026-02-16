Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-02-2026 ore 10 | 25

Il 16 febbraio 2026 alle 10:25, Astral Infomobilità ha segnalato che il traffico a Roma procede senza particolari problemi, tranne alcuni rallentamenti sulla A24 tra Castel Madama e Giri, dovuti ai lavori in corso. La strada rimane abbastanza fluida, ma ci sono alcuni tratti con code più lunghe del solito. Nel frattempo, i lavori alla stazione Porta San Paolo continuano, causando l’interruzione del servizio tra queste fermate dalle 11 alle 16:30, mentre tra EUR Magliana e Colombo il traffico ferroviario resta regolare. Oggi, inoltre, molte compagnie aeree italiane hanno cancellato o rit

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione al momento scorrevole prima di particolare criticità sulle principali strade e autostrade della nostra regione fatta eccezione per i rallentamenti sulla A24 roma-teramo tra Castel Madama e giri compie In entrambe le direzioni a causa dei lavori in corso Cambiamo argomento e passiamo al trasporto ferroviario sulla linea regionale Metromare proseguono i lavori di riqualificazione della Stazione Porta San Paolo a partire da oggi e fino a venerdì 20 febbraio il servizio interrotto nella tratta Porta San Paolo Magliana in fascia oraria 11 16:30 In entrambe le direzioni mentre tra EUR Magliana e Colombo il servizio è regolare nella tratta interrotta aiuto ti potranno utilizzare la linea della metropolitana e chiusura il trasporto aereo per la giornata di oggi lunedì 16 febbraio È stato proclamato uno sciopero nazionale del trasporto aereo della durata di 24 di conseguenza diverti servizi potrebbero subire cancellazioni ritardi o variazioni no Martina Cristini Astral infomobilità per il momento è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio