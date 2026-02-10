Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-02-2026 ore 16 | 25

Nella capitale il traffico resta molto intenso. Sulla statale Aurelia si sono formate code a causa di un incidente che si è già risolto, ma permangono rallentamenti. Anche sul Raccordo Anulare, in carreggiata esterna, ci sono tratti con traffico molto rallentato tra la Tuscolana e Salaria, con code più lunghe tra Cassia bis e Salaria. La situazione si ripercuote anche sulle strade interne: tra Nomentana e Prenestina il traffico è molto rallentato, così come nelle zone di Tor Bella Monaca e Finocchio sulla Stat

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio tra regione Lazio traffico un evento sulle principali strade e autostrade della Regione un'apertura un aggiornamento sulla statale Aurelia risolto L'incidente è avvenuto in precedenza permangono code per traffico intenso graviola gli antica e Raccordo Anulare verso quest'ultimo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code a tratti per traffico intenso tra la Tuscolana in esterna code tra Cassia bis e Salaria è più avanti così a tratti tra Nomentana e Prenestina andiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo traffico rallentato tra la tangenziale est via Palmiro Togliatti verso raccordo ci spostiamo a casina dove ci sono code a tratti da Tor Bella Monaca e finocchio nei due sensi sulla Statale Appia anche qui così a tratti da Santa Maria delle Mole ad Albano Laziale quest'ultima direzione in chiusura sulla Nettunense altezza di Pavona code tra via Santa piuma e via del Mare verso quest'ultima

Questa mattina si registrano diversi disagi sulla viabilità di Roma e dintorni.

Tra le auto in coda sul Raccordo Anulare, si segnala un incidente tra via Flaminia e Nomentana, con rallentamenti anche tra Nomentana e Roma Teramo.

