Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-02-2026 ore 07 | 25

Nella mattina del 16 febbraio 2026, il traffico a Roma registra code e rallentamenti causati da incidenti e lavori in corso. La causa principale è l'intenso flusso di veicoli che si concentra sulla tangenziale e sulle principali arterie urbane. In particolare, tra Torrenova e il raccordo anulare si formano sette fila di veicoli, mentre sulla diramazione Roma nord, da Settebagni al raccordo, si verificano ulteriori rallentamenti. La carreggiata interna del raccordo presenta code tra le uscite di Roma sud e Ardeatina, mentre tra Prenestina e Tiburtina si registrano tratti di traffico intenso

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con la diramazione Roma sud con sette code per traffico intenso tra Torrenova e raccordo anulare In quest'ultima direzione rallentamenti anche sulla diramazione Roma nord da Settebagni a raccordo nella medesima direzione è proprio il raccordo anulare in carreggiata interna si sta in coda tra le uscite diramazione Roma sud e Ardeatina vetrina esterna code a tratti tra Prenestina e Tiburtina sempre per traffico sul tratto Urbano della Roma Teramo con le ha dato Cervara Portonaccio verso il centro del quadrante sud della capitale sulla via del mare si sta in coda da Dragoncello a Vitinia in direzione Roma poi sulla Pontina code a tratti a partire da Castagneto e fino a di Decima sempre in direzione della capitale infine diamo uno sguardo alle consolari consuete code per traffico intenso sulla Flaminia sulla Salaria rispettivamente dal raccordo anulare a via dei Due Ponti e da Villa Spada i prati fiscali in entrambi i casi verso il centro da Martina Cristini Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione a seguire un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito informo che ti dà punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-02-2026 ore 07:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-02-2026 ore 16:25 Da Valmontone a Ponzano Romano si segnalano code e rallentamenti. Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-02-2026 ore 07:25 Da oggi i lavori di riqualificazione alle pensiline della stazione di Porta San Paolo interrompono la circolazione tra Porta San Paolo e Magliana, in orario 11-16:30, fino al 20 febbraio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-02-2026 ore 19:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-02-2026 ore 18:40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-02-2026 ore 20:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-02-2026 ore 12:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-02-2026 ore 19:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Assen infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con la chiusura della Strada ... romadailynews.it Le strade chiuse a Roma sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026Il Papa ad Ostia, Lazio-Atalanta all'Olimpico, lavori, sfilate di Carnevale e manifestazioni. Diversi eventi modificheranno la viabilità nella Capitale nel weekend ... romatoday.it #Roma #viabilità Manifestazione di Carnevale in via Massa San Giuliano, rallentamenti per le linee di bus 055 e 314. x.com Viabilità a Roma, chiusure notturne in zona La Storta-Boccea per lavori nuovo ponte facebook