Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-02-2026 ore 16 | 25

Da Valmontone a Ponzano Romano si segnalano code e rallentamenti. La viabilità sulla A1 è congestionata a causa di un incidente tra Valmontone e il bivio per Roma Sud, con i mezzi che procedono a passo d’uomo. Anche sulla Cassia Veientana ci sono problemi: allagamenti tra fornello e le rughe rallentano il traffico in entrambe le direzioni. La situazione si aggrava con i rallentamenti sulla A1 Firenze Roma, tra Ponzano Romano e Magliano Sabina, e sul Raccordo Anulare, tra le uscite di

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla A1 Roma Napoli a causa di un incidente Ci sono code tra Valmontone e il bivio per la diramazione Roma Sud in direzione Roma raccomandiamo prudenza Attenzione anche sulla Cassia Veientana dove per la presenza di allagamenti il traffico è rallentato tra fornello e le rughe nelle due direzioni allagamenti segnalati anche sulla A1 Firenze Roma qui tra Ponzano Romano e Magliano Sabina ci spostiamo infine sul Raccordo Anulare dove ci sono rallentamenti tra le uscite in Roma Fiumicino e Laurentina nelle due direzioni è proprio a seguito del maltempo sulla provinciale 54 Magliano Sabina per lavori di messa in sicurezza seguito dei frana si transita Suca ridotta con senso unico alternato dal km 17 al km 17 300 sempre a seguito di frana attivo senso unico alternato anche sulla provinciale verentana qui 3 km 5 km 5 300 nel comune di Montefiascone attenzione quindi alla segnaletica sul posto da Gianguido lombare e Astral infomobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio

