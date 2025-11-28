Capaccio Paestum guerra alle alte velocità | arrivano i passaggi pedonali rialzati e le Zone 30
La Giunta comunale di Capaccio Paestum ha deciso di intervenire con urgenza per contrastare il fenomeno dell’alta velocità, disponendo l'installazione di attraversamenti pedonali rialzati e l'istituzione di nuovi limiti di velocità nei centri abitati. La decisione scaturisce dalla relazione del. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
