Viabilita’ | su A1 chiusa per cinque ore notturne entrata stazione di Ceprano

Per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, la stazione di Ceprano sull'A1 Milano-Napoli sarà chiusa in entrata verso Napoli per cinque ore durante la notte. La chiusura, programmata per garantire la sicurezza, interesserà il tratto durante le ore indicate. Si consiglia di pianificare percorsi alternativi e di consultare gli aggiornamenti sulla viabilità prima di mettersi in viaggio.

Sulla A1 Milano-Napoli, per permettere lo svolgimento di attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, è prevista la chiusura della stazione di Ceprano, in entrata verso Napoli. Questa chiusura avrà luogo dalle 21 di martedì 27 gennaio fino alle 2 di mercoledì 28 gennaio. Gli automobilisti sono invitati a utilizzare in alternativa la stazione di Pontecorvo per l’accesso in direzione Napoli. Dettagli sulla chiusura della stazione di Ceprano. La comunicazione riguardante questa chiusura è stata diffusa attraverso una nota ufficiale da parte di Autostrade per l’Italia, evidenziando l’importanza della manutenzione per garantire la sicurezza degli utenti della strada. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilita’: su A1 chiusa per cinque ore notturne entrata stazione di Ceprano Leggi anche: A1 Milano-Napoli: chiusa per alcune ore notturne la stazione di Monte San Savino Viabilita’: su A1 Milano-Napoli chiusure notturne stazione di FrosinonePer lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza sulla A1 Milano-Napoli, la stazione di Frosinone sarà chiusa temporaneamente. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Incidente A1 adesso: 6 km di coda verso Bologna; A1 chiusa per lavori fra Campegine e Parma verso Milano: traffico deviato sulla via Emilia. Chiuso in entrata anche il casello di Modena Nord; Una notte di chiusura per la A1 a Modena, deviazioni sulla viabilità ordinaria; Autostrada A1: chiusura notturna tra Calenzano e Barberino per lavori. Viabilita’: su A1 Milano-Napoli chiusure notturne stazione di FrosinoneSulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sara' chiusa la stazione di ... romadailynews.it Chiusa per una notte la stazione Valdichiana dell’A1La chiusura della stazione autostradale dell'A1 Chiusi Chianciano Terme nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 febbraio ... sienafree.it +++ ATTENZIONE ALLA VIABILITA’ +++ Viale Carducci momentaneamente CHIUSA al transito per incidente stradale con conseguente CHIUSURA anche della svolta su via Volturno da via Biondo. Rilievi dell'incidente in corso. - facebook.com facebook

