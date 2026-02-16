Via Mariti la strage dei lavoratori Serviva vietare i subappalti a cascata e qualificare davvero imprese e lavoro ma nulla è stato fatto

Luigi Coclite, Mohammed El Farhane, Taoufik Haidar, Bouzekri Rahimi e Mohamed Toukabri sono i lavoratori rimasti vittime di un incidente mortale in via Mariti, a causa della mancanza di controlli sui subappalti. La loro morte mette in luce come la mancanza di regole chiare abbia permesso a più imprese di operare senza responsabilità, aumentando i rischi sul cantiere. Nonostante le promesse di rafforzare le norme, nulla è stato fatto per prevenire tragedie simili.

Firenze, 16 febbraio 2026 – Luigi Coclite, Mohammed El Farhane, Taoufik Haidar, Bouzekri Rahimi, Mohamed Toukabri. Sono io nomi della 5 vittime che il 16 febbraio del 2024 hanno perso la vita mentre stavano lavorando nel cantiere dell’Esselunga in via Mariti. Via Mariti, il ricordo dei lavoratori morti nel cantiere La cerimonia silenziosa. “Abbiamo deciso di istituire un momento ufficiale ogni anno tra le cerimonie di Palazzo Vecchio in ricordo di questa tragedia, che per la nostra città resta una ferita aperta”, ha detto la sindaca Sara Funaro in occasione della cerimonia di commemorazione delle cinque vittime. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Via Mariti, la strage dei lavoratori. “Serviva vietare i subappalti a cascata e qualificare davvero imprese e lavoro, ma nulla è stato fatto” «La catena dei subappalti a cascata tra le prime cause di infortuni sul lavoro» La catena dei subappalti a cascata rappresenta una delle principali cause di infortuni sul lavoro. La Germania vuole vietare il part-time, scelto dal 40% dei lavoratori La Germania si prepara a cambiare le regole sul lavoro part-time. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Strage di via Mariti, due anni dopo. La Procura chiude le indagini; Strage di via Mariti, chiusa l’inchiesta: altri 3 indagati; Crollo di via Mariti, chiusa l’inchiesta: ora gli indagati sono otto; Strage di via Mariti a Firenze, due anni dopo il crollo del cantiere: chi teme il cemento e chi il parco. Strage di via Mariti: Firenze ricorda le vittime con una cerimonia ufficialeA due anni di stanza dalla strage di via Mariti - 16 febbraio 2024 - Il Comune di Firenze ha ricordato le cinque vittime con una cerimonia ufficiale, alla quale ha partecipato la sindaca, Sara Funaro, ... firenzepost.it Crollo via Mariti, in silenzio per ricordare le cinque vittimeDue anni fa la tragedia al cantiere Esselunga di Firenze. Inchiesta chiusa con 8 indagati, 5 persone fisiche e tre società ... rainews.it #OnceUponATimeInFlorence 16 febbraio 2024 - Strage di Via Mariti: il ricordo delle vittime del cantiere di Firenze Il 16 febbraio 2024, Firenze è stata teatro di uno dei più gravi incidenti sul lavoro della storia recente. Durante la costruzione di un centro com - facebook.com facebook Via Mariti, due anni dopo la strage i residenti chiedono un tavolo sul futuro dell’area x.com