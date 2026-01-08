La catena dei subappalti a cascata tra le prime cause di infortuni sul lavoro

La catena dei subappalti a cascata rappresenta una delle principali cause di infortuni sul lavoro. In questo intervento, Bruno Carrà, responsabile del Dipartimento Salute e Sicurezza della Cgil di Piacenza, analizza le criticità legate a questa dinamica e propone riflessioni sulla tutela della sicurezza dei lavoratori. Un approfondimento importante per comprendere le cause e le possibili soluzioni a una problematica ancora attuale.

Giubileo, lavori senza subappalto a cascata. Il sindaco Gualtieri firma il protocollo con costruttori e sindacati - ROMA – Anche per dimenticare i dolori di Expo 2030 sfuggita alla Capitale, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri oggi ha firmato un protocollo di intesa con costruttori e sindacati per i lavori da 2,8 ... repubblica.it

Appalti liberi e subappalti a cascata? Li ha voluti l’Ue/ Governo prepara nuovo intervento: più sicurezza - Servirebbe mantenere un controllo costante sulla qualità del lavoro svolto dai subappaltatori tramite l’implementazione di procedure di monitoraggio ... ilsussidiario.net

Non gli bastava provare a cancellare i risarcimenti per gli stipendi non pagati. Non gli bastava garantire protezioni alle aziende che sfruttano catene di subappalti illegali. Non gli bastava smantellare il Reddito di cittadinanza, spingere il TFR verso le assicurazi - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.