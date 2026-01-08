La catena dei subappalti a cascata tra le prime cause di infortuni sul lavoro

Da ilpiacenza.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La catena dei subappalti a cascata rappresenta una delle principali cause di infortuni sul lavoro. In questo intervento, Bruno Carrà, responsabile del Dipartimento Salute e Sicurezza della Cgil di Piacenza, analizza le criticità legate a questa dinamica e propone riflessioni sulla tutela della sicurezza dei lavoratori. Un approfondimento importante per comprendere le cause e le possibili soluzioni a una problematica ancora attuale.

Riceviamo e pubblichiamo un intervento di Bruno Carrà, responsabile del Dipartimento Salute e Sicurezza della Cgil di Piacenza sul delicato tema degli infortuni sui luoghi di lavoro.Nel 2025 crescono malattie professionali, infortuni e vittime, mentre l’ultimo decreto governativo non incide sul. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

Leggi anche: Sicurezza sul lavoro, Re David (Cgil): “Decreto? Niente sui subappalti a cascata”. Critiche anche per le risorse insufficienti

Leggi anche: Dl Sicurezza, Cgil: “Non incide sul modello d’impresa responsabile delle stragi, basato su precarietà e subappalti a cascata”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

catena subappalti cascata prime«La catena dei subappalti a cascata tra le prime cause di infortuni sul lavoro» - Riceviamo e pubblichiamo un intervento di Bruno Carrà, responsabile del Dipartimento Salute e Sicurezza della Cgil di Piacenza sul delicato tema degli infortuni sui luoghi di lavoro ... ilpiacenza.it

Giubileo, lavori senza subappalto a cascata. Il sindaco Gualtieri firma il protocollo con costruttori e sindacati - ROMA – Anche per dimenticare i dolori di Expo 2030 sfuggita alla Capitale, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri oggi ha firmato un protocollo di intesa con costruttori e sindacati per i lavori da 2,8 ... repubblica.it

Appalti liberi e subappalti a cascata? Li ha voluti l’Ue/ Governo prepara nuovo intervento: più sicurezza - Servirebbe mantenere un controllo costante sulla qualità del lavoro svolto dai subappaltatori tramite l’implementazione di procedure di monitoraggio ... ilsussidiario.net

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.