La Germania vuole vietare il part-time scelto dal 40% dei lavoratori

La Germania si prepara a cambiare le regole sul lavoro part-time. Il partito di governo, l’Unione Cristiano-Democratica, propone di vietare il diritto legale a lavorare meno ore. L’obiettivo è restringere questa scelta, che oggi riguarda il 40% dei lavoratori tedeschi. Chi vuole lavorare meno dovrà chiedere un permesso speciale, non potrà più farlo semplicemente per legge. La proposta ha già acceso il dibattito tra sindacati e imprenditori, che si dividono sulla questione.

La Germania promette di dare un giro di vite al "lavoro part-time". L'ala imprenditoriale del principale partito tedesco, l'Unione Cristiano-Democratica, propone di vietare il diritto legale al lavoro part-time, sostenendo che coloro che desiderano stare in ufficio e in fabbrica meno ore dovrebbero ottenere un permesso speciale per farlo. Attualmente, ogni dipendente della più grande economia europea ha il diritto di svolgere un lavoro part-time; molti, in particolare le donne, spesso hanno bisogno di farlo per motivi legati alla cura dei figli e dei familiari anziani. Ma le piccole e medie imprese sostengono che, poiché l'economia soffre della mancanza di lavoratori qualificati, nessuno dovrebbe avere il diritto legale di svolgere quello che definisce "lavoro part-time di routine".

