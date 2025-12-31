Incidente in Fipili code e soccorsi Uomo estratto dall’auto dai vigili del fuoco

Nel primo pomeriggio del 31 dicembre 2025, sulla Fipili all’altezza di Ponsacco, si è verificato un incidente tra due veicoli in direzione di Firenze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto un uomo dall’auto coinvolta. La carreggiata è stata temporaneamente chiusa, causando code e rallentamenti nel traffico. Si attendono aggiornamenti sulle condizioni delle persone coinvolte.

Ponsacco, 31 dicembre 2025 – Paura sulla Fipili nel primo pomeriggio dell’ultimo giorno dell’anno. C’è stato un incidente, con due vetture che si sono scontrate in direzione di Firenze, all’altezza dell’uscita di Ponsacco. Immediate le telefonate di allarme ai soccorsi. Uomo estratto dai vigili del fuoco. E’ accaduto poco dopo le 13. A intervenire, il 118, la polizia stradale, i vigili del fuoco e il personale di Avr, l’azienda che gestisce la Fipili, per il ripristino della carreggiata. Un uomo, ferito, è stato estratto dai vigili del fuoco giunti dal comando di Pisa. Il 118 ha quindi prestato le prime cure. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incidente in Fipili, code e soccorsi. Uomo estratto dall’auto dai vigili del fuoco Leggi anche: Incidente a Milano, schianto tra auto e bus Atm: grave un uomo estratto dai vigili del fuoco Leggi anche: Scontro tra due auto: conducente estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Peccioli, sbatte contro il muro e l'auto si ribalta: 33enne portata d'urgenza in ospedale; Incidente in Fi-Pi-Li tra Empoli e Empoli Est, code in direzione mare; Fi-Pi-Li bloccata: incidente tra Empoli e San Miniato; Incidente in Fi-Pi-Li, superstrada bloccata in direzione mare. Incidente in Fipili, code e soccorsi. Uomo estratto dall’auto dai vigili del fuoco - Intervento anche del 118 e della polizia stradale, oltre che di Avr per il ripristino della ca ... lanazione.it

Incidente sulla FiPiLi tra Empoli e San Miniato, ferita una donna - Traffico completamente paralizzato sulla FiPiLi in direzione mare a causa di un incidente avvenuto al chilometro 32+800, nel tratto compreso tra Empoli e ... gonews.it

Incidente in Fi-Pi-Li tra Empoli e Empoli Est, code in direzione mare - Incidente nel primo pomeriggio di oggi lungo la SGC Fi- gonews.it

Sulla #FiPiLi 1 km di coda per incidente tra Cascina e la diramazione Pisa-Livorno, in direzione Firenze #viabiliTOS x.com

#notiziario - Edizione delle 17.30 #viabiliTOS In #A1 rallentamenti per incidente tra #Firenze Sud e Incisa-Reggello in direzione Roma, in #A11 code a tratti tra Prato Ovest e Pistoia in direzione Pisa, sulla #FiPiLi code a tratti tra Scandicci e Lastra a Signa v - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.