Interventi d’emergenza dopo crollo di pini in via dei Fori Imperiali sindaco convoca commissione d’inchiesta

Questa mattina, alcuni pini secolari sono crollati in via dei Fori Imperiali a Roma. Le operazioni di emergenza sono subito scattate, con i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area. Il sindaco ha convocato una commissione d’inchiesta per capire cosa sia successo e prevenire altri incidenti. Per ora, nessuno è rimasto ferito, ma i residenti sono preoccupati. La strada rimane chiusa al traffico in attesa di ulteriori controlli.

Un crollo parziale di alberi, in particolare di pini secolari, ha scosso la tranquillità di via dei Fori Imperiali, nel cuore del centro storico di Roma, durante la mattinata di lunedì 10 febbraio. L'evento ha colto di sorpresa turisti e residenti, con alberi abbattuti in prossimità del percorso pedonale che costeggia i resti dell'antica Roma imperiale. L'incidente ha provocato il blocco temporaneo del tratto di strada tra il Foro Romano e il Colosseo, con l'intervento immediato dei vigili del fuoco, della Polizia di Stato e del personale del Comune. Non sono stati segnalati feriti gravi, ma diversi turisti sono stati spostati in sicurezza e alcune aree sono state transennate per evitare rischi.

