Via Cappuccini ok del Consiglio all’acquisizione di una porzione

Il Consiglio comunale di Fiorenzuola ha approvato l’acquisto di una porzione di terreno in via Cappuccini, perché l’area era stata oggetto di un contenzioso che il Comune ha deciso di risolvere con questa operazione. La delibera permette al Comune di prendere in gestione circa 500 metri quadrati di terra, che erano rimasti sotto la proprietà privata dopo un intervento legale. La decisione mira a mettere fine a una disputa di lunga data e a rendere l’area più accessibile alla comunità.

L'acquisizione sana un errore procedurale durante i lavori eseguiti nel 2005. Gandolfi: «Atto di correttezza verso i privati e per non rischiare futuri contenziosi» Il Consiglio comunale di Fiorenzuola ha approvato, nel corso dell'ultima seduta riunitasi presso la sala consiliare, la delibera per l'acquisizione definitiva al patrimonio comunale di una porzione di terreno situata in via Cappuccini, mediante un'operazione definita «acquisizione sanante», ai sensi della normativa vigente, dal sindaco Romeo Gandolfi. Il tema è stato trattato durante la seduta consiliare dallo stesso Gandolfi. «La questione – ha spiegato il sindaco - risale inizialmente al 2005, quando alcuni lavori di rifacimento del manto stradale e posa di sottoservizi avevano comportato l'allargamento della carreggiata su un'area privata di circa 350 metri quadrati situata in via Cappuccini, senza che venisse mai perfezionato un decreto di esproprio.