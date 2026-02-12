Il Consiglio decide sull' acquisizione di una strada privata

Mercoledì 18 febbraio alle 19, il consiglio comunale di Cesa si riunisce per decidere sull’acquisizione di una strada privata. La seduta si svolgerà nella sala consiliare, dove i membri discuteranno e voteranno su questa proposta. La decisione potrebbe cambiare la gestione di quella via, che finora era di proprietà privata. Nessuna altra riunione è stata annunciata, e l’esito dipenderà dal voto dei consiglieri.

Il presidente del consiglio comunale di Cesa, Domenico Mangiacapra, ha convocato per mercoledì 18 febbraio alle ore 19.30, la seduta straordinaria dell'assise cittadina per trattare argomenti di rilievo per la comunità. In particolare, si discuterà dell'acquisizione al patrimonio comunale di una strada privata, via Federico II, atto propedeutico alla realizzazione di una fogna in questa strada. “Grazie al lavoro corale dell'amministrazione comunale e dell'ufficio tecnico abbiamo messo in bilancio i soldi per realizzare la fogna in questa strada - ricorda il sindaco Enzo Guida - abitata da tantissime famiglie che da tanto tempo vivono una situazione assurda.🔗 Leggi su Casertanews.it Approfondimenti su Cesa Consiglio Goldoni, dubbi sull’acquisizione Chi è Daniele Pecci: carriera, vita privata e curiosità sull’attore protagonista di Una nuova vita Daniele Pecci, attore romano nato nel 1970, ha costruito una carriera solida tra televisione, cinema e teatro. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Cesa Consiglio Argomenti discussi: Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026; Bresci (Lega): Il Consiglio di Stato è stato cristallino: su una strada provinciale decide solo la Provincia; Dl sicurezza, approvato in Consiglio dei ministri: fermo preventivo di 12 ore, divieto di porto di coltelli, stato di giustificazione per le Forze dell'Ordine; San Salvo verso l’ingresso in Ecolan, si decide in consiglio comunale. Edizione, il Consiglio di stato decide sulla multaSi avvicinano giornate calde per Edizione Holding, la cassaforte attraverso la quale la famiglia Benetton controlla Autostrade e Autogrill. Domani è fissata l'udienza per il ricorso presentato al ... milanofinanza.it Si decide il futuro di San Siro, verso sì alla venditaSan Siro, ultimo atto. Il consiglio comunale di Milano è tornato a discutere la delibera sulla vendita dello stadio di San Siro e delle aree circostanti a Inter e Milan, con la seduta convocata a ... ansa.it CASTELFRANCO VENETO - Stasera il consiglio decide sulla decadenza di Stefano Marcon, ma il rischio è uno stallo senza precedenti. facebook #CransMontana , il Consiglio comunale decide di stanziare 1 milione di franchi per le vittime della tragedia. Intanto i #Moretti provano, senza successo, a oscurare il sito che raccoglie le testimonianze x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.