Vezza d' Oglio | Mercatini dell' Immacolata

A Vezza d'Oglio l'atmosfera di Natale arriva domenica 7 settembre, con una giornata di luci e mercatini. Piazza 4 Luglio 1866 si vestirà a festa per ospitare, sin dal mattino, i Mercatini dell'Immacolata: le bancarelle apriranno per offrire una meravigliosa selezione di prodotti unici e idee. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

