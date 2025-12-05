Vezza d' Oglio | Mercatini dell' Immacolata
A Vezza d'Oglio l'atmosfera di Natale arriva domenica 7 settembre, con una giornata di luci e mercatini. Piazza 4 Luglio 1866 si vestirà a festa per ospitare, sin dal mattino, i Mercatini dell'Immacolata: le bancarelle apriranno per offrire una meravigliosa selezione di prodotti unici e idee. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
MOSTRA FOTOGRAFICA "Vezza d'Oglio... un passato da rivivere" 7 e 8 Dicembre 2025 dalle 10:00 alle 11:30 c/o casa Loc. Al Put (incrocio Via Vaiana - Via Pornina / ponte sul fiume Oglio per la Val Paghera) ? Vezza d’Oglio (BS) Ingresso libero. - facebook.com Vai su Facebook
QUANDO VISITARE VEZZA D'OGLIO - statistiche elaborate con un modello di Machine Learning sulla base di dati meteo climatologici: la serie dei dati reali è stata ... Si legge su ilmeteo.it
Meteo Vezza D'Oglio - Previsioni a lungo termine - Il grafico si costruisce sovrapponendo 20 possibili evoluzioni partendo da condizioni iniziali opportunamente variate, simulando quindi tutti i possibili comportamenti dell'atmosfera. Lo riporta ilmeteo.it