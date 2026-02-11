Il salto quadruplo il tifo di Djokovic e i record impossibili | chi è Ilia Malinin il fenomeno che vola sul ghiaccio alle Olimpiadi – I video

A soli 21 anni, Ilia Malinin sta facendo parlare di sé alle Olimpiadi. Nato a Fairfax, in Virginia, il suo talento nel pattinaggio artistico su ghiaccio ha già conquistato pubblico e giudici di tutto il mondo. Malinin si è distinto per salti impossibili e record che sembravano irraggiungibili per un atleta così giovane. La sua passione e il suo stile lo hanno portato sotto i riflettori, rendendolo uno dei nomi più promettenti di questa edizione olimpica.

Ha solo 21 anni, ma Ilia Malinin è già una star mondiale del pattinaggio artistico su ghiaccio. Nato a Fairfax, in Virginia, il 2 dicembre 2005, il suo percorso sportivo è quasi una storia di famiglia. Entrambi i genitori, Tat’jana e Roman Skornjakov, sono stati campioni olimpici dell’Uzbekistan, con dieci e sette titoli nazionali alle spalle. Così il piccolo Ilia ha calpestato il ghiaccio sin da bambino, iniziando a pattinare a soli sei anni e mostrando fin da subito un talento fuori dal comune. Il salto quadruplo. Il suo nome è ormai legato a un’impresa sportiva, il quadruplo Axel. Nessuno prima di lui era riuscito a completarlo in gara ufficiale.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

