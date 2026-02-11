Il salto quadruplo il tifo di Djokovic e i record impossibili | chi è Ilia Malinin il fenomeno che vola sul ghiaccio alle Olimpiadi – I video

A soli 21 anni, Ilia Malinin sta facendo parlare di sé alle Olimpiadi. Nato a Fairfax, in Virginia, il suo talento nel pattinaggio artistico su ghiaccio ha già conquistato pubblico e giudici di tutto il mondo. Malinin si è distinto per salti impossibili e record che sembravano irraggiungibili per un atleta così giovane. La sua passione e il suo stile lo hanno portato sotto i riflettori, rendendolo uno dei nomi più promettenti di questa edizione olimpica.

Ha solo 21 anni, ma Ilia Malinin è già una star mondiale del pattinaggio artistico su ghiaccio. Nato a Fairfax, in Virginia, il 2 dicembre 2005, il suo percorso sportivo è quasi una storia di famiglia. Entrambi i genitori, Tat’jana e Roman Skornjakov, sono stati campioni olimpici dell’Uzbekistan, con dieci e sette titoli nazionali alle spalle. Così il piccolo Ilia ha calpestato il ghiaccio sin da bambino, iniziando a pattinare a soli sei anni e mostrando fin da subito un talento fuori dal comune. Il salto quadruplo. Il suo nome è ormai legato a un’impresa sportiva, il quadruplo Axel. Nessuno prima di lui era riuscito a completarlo in gara ufficiale.🔗 Leggi su Open.online

Questa sera, sui ghiacci di Milano, si è visto un talento che sembra arrivato da un altro pianeta.

Ilia Malinin, il giovane pattinatore statunitense che sta conquistando il mondo, si fa già conoscere come il “re del quadruplo”.

Il salto quadruplo, il tifo di Djokovic e i record impossibili: chi è Ilia Malinin, il fenomeno che vola sul ghiaccio alle Olimpiadi – I videoHa solo 21 anni, ma Ilia Malinin è già una star mondiale del pattinaggio artistico su ghiaccio. Nato a Fairfax, in Virginia, il 2 dicembre 2005, il suo percorso sportivo è quasi una storia di famiglia ... open.online

La fisica dietro la perfezione e la meraviglia del quadruplo axel, il salto più difficile nel pattinaggio di figuraSiete rimasti a bocca aperta guardando Ilia Malinin sul ghiaccio? Uno studio giapponese spiega quale elemento è cruciale per riuscire a compiere ben 4 rotazioni e mezzo in aria ... wired.it

L'ho capito da tempo: le storie di donne fanno sempre più fatica a essere raccontate e celebrate. In questi giorni si parla del meraviglioso backflip del pattinatore Ilia Malinin a Milano-Cortina, un salto mortale all'indietro di fatto inutile per il punteggio ma potenti - facebook.com facebook

A soli 21 anni il fenomeno del pattinaggio statunitense, Ilia Malinin, sta portando anche sul ghiaccio di Milano Cortina i suoi incredibili e unici salti: un quadruplo Axel, mai visto prima in una Olimpiade, e il salto mortale all'indietro. Per lui già un oro nella compe x.com