Questa mattina, durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, un atleta ha vinto il bronzo nella 20 km di biathlon. Dopo la premiazione, in diretta tv, ha confessato di aver tradito la fidanzata. La scena ha sorpreso molti spettatori, che non si aspettavano una confessione del genere in un momento così importante.

Vince il bronzo nella 20 km individuale del Biathlon e confessa in diretta tv di aver tradito la fidanzata: è accaduto anche questo durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. L’atleta norvegese Sturla Holm Laegreid, arrivato terzo dietro il francese Eric Perrot e il connazionale Johan-Olav Botn, si è presentato davanti le telecamere di una tv norvegese e anziché condividere la sua gioia per aver vinto una medaglia olimpica, ha espresso il suo dolore per quanto accaduto nella sua vita privata. “Sei mesi fa ho incontrato l’amore della mia vita la persona più bella e straordinaria del mondo. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Vince il bronzo alle Olimpiadi e confessa di aver tradito la fidanzata in tv: “Vorrei solo condividere tutto questo con lei” | VIDEO

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

L’atleta italiano ha conquistato il bronzo nel biathlon a Milano Cortina, ma le emozioni non finiscono con la gara.

Laegreid ha conquistato l’oro alle Olimpiadi, ma subito dopo la vittoria ha fatto una confessione inaspettata davanti a milioni di telespettatori: “Ho tradito la mia fidanzata”.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: L'Italia vince il bronzo nel curling: il duo Constantini-Mosaner rimane sul podio dopo lo storico trionfo di Pechino; Lucia Dalmasso vince il bronzo nello snowboard PGS alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 · Risultati italiani oggi; Quanto guadagna chi vince una medaglia alle Olimpiadi Invernali 2026? Premi, bonus e differenze tra Paesi; Laegreid, il biatleta norvegese vince il bronzo alle Olimpiadi 2026 e confessa il tradimento in tv.

Laegreid, il biatleta norvegese vince il bronzo alle Olimpiadi 2026 e confessa il tradimento in tvSturla Holm Laegreid dopo la vittoria della medaglia (AP Photo/Andrew Medichini) Alle Olimpiadi di ... msn.com

Vince il bronzo alle Olimpiadi e confessa in Tv: Ho tradito la mia fidanzata.. (1 / 2)Vediamo che cosa è successo nessuno se lo sarebbe mai aspettato qualcosa di davvero molto particolare ecco i dettagli nel nostro articolo di seguito qualcosa di davvero molto importante. donna.fidelityhouse.eu

Il norvegese Sturla Holm Laegreid vince il bronzo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e confessa in diretta tv di aver tradito la fidanzata e di esserne pentito. Riuscirà a riconquistarla E soprattutto sarà stata la tattica giusta Lasciamo a voi l'ardua sentenza. - facebook.com facebook

L’Italia vince il bronzo nel curling: il duo Constantini-Mosaner rimane sul podio dopo lo storico trionfo di Pechino di Domenico Cannizzaro x.com