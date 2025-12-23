Il decreto Ucraina nell' ultimo cdm del 2025 Meloni | Anno tosto E il prossimo

Il Consiglio dei ministri si riunisce lunedì 29 dicembre, ultimo del 2025, per approvare il decreto Ucraina, parte della manovra approvata dal Senato. Dopo l’ok al Parlamento, il governo si prepara a concludere l’anno con un’ulteriore misura, mentre si attende il voto finale alla Camera previsto per martedì prossimo. Un momento di conclusione e di definizione delle politiche adottate nel corso dell’anno.

Dopo il via libera del Senato alla manovra, e in attesa del voto 'blindato' della Camera previsto per martedì prossimo, il governo si appresta a chiudere l'anno con l'ultimo Consiglio dei ministri fissato in agenda lunedì 29 dicembre. Sul tavolo dell'esecutivo è atteso il decreto legge per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore dell'Ucraina, provvedimento che da settimane agita la maggioranza soprattutto per i distinguo della Lega. Il vicepremier e segretario Matteo Salvini è tornato a ribadire che l'obiettivo del Carroccio è "che sia diverso rispetto agli anni passati, che si parli di difesa e non solo di offesa, di civili e non solo di militari". 🔗 Leggi su Iltempo.it

