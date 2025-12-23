Il decreto Ucraina nell' ultimo cdm del 2025 Meloni | Anno tosto E il prossimo
Il Consiglio dei ministri si riunisce lunedì 29 dicembre, ultimo del 2025, per approvare il decreto Ucraina, parte della manovra approvata dal Senato. Dopo l’ok al Parlamento, il governo si prepara a concludere l’anno con un’ulteriore misura, mentre si attende il voto finale alla Camera previsto per martedì prossimo. Un momento di conclusione e di definizione delle politiche adottate nel corso dell’anno.
Dopo il via libera del Senato alla manovra, e in attesa del voto 'blindato' della Camera previsto per martedì prossimo, il governo si appresta a chiudere l'anno con l'ultimo Consiglio dei ministri fissato in agenda lunedì 29 dicembre. Sul tavolo dell'esecutivo è atteso il decreto legge per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore dell'Ucraina, provvedimento che da settimane agita la maggioranza soprattutto per i distinguo della Lega. Il vicepremier e segretario Matteo Salvini è tornato a ribadire che l'obiettivo del Carroccio è "che sia diverso rispetto agli anni passati, che si parli di difesa e non solo di offesa, di civili e non solo di militari". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Meloni: un anno tosto ma il 2026 sarà molto peggio. Il dl Ucraina ultimo nodo del 2025, i timori per le fibrillazioni degli alleati
Leggi anche: Auguri Meloni a dipendenti Chigi: 2025 anno tosto, il prossimo molto peggio
La Giornata Parlamentare. Ucraina, l’Ue sceglie il debito comune. A Roma si litiga sulle pensioni; I falchi salviniani e la colomba Giorgetti. Ora il bersaglio è il decreto Ucraina; Mosca cocchiera | Salvini sulle armi all’Ucraina va a sbattere contro il muro; Decreto Ucraina, l’Italia rinnova aiuti e innesca tensioni nella maggioranza.
Decreto Ucraina, "nessun disaccordo": l'annuncio di Crosetto - «Sul decreto Ucraina non c’è mai stato disaccordo: il 29 dicembre vedrete il contenuto del provvedimento e, come dice il Vangelo, dai frutti li riconoscerete». altarimini.it
Il governo sceglie la "tregua di Natale": il decreto per le armi a Kyiv slitta al 29 dicembre - Rimangono solo due dati utili per prorogare l'autorizzazione sulle armi e sui rifornimenti a Kyiv che dovrà essere operativo a partire dal primo gennaio. ilfoglio.it
“Servono aiuti militari”. Pressing di Crosetto sul nuovo decreto Kiev - Il ministro della Difesa, assieme al vicepremier Tajani, insiste dopo il cambio di rotta annunciato dal sottosegretario Mantovano ... repubblica.it
LaPresse. . Crosetto cita il Vangelo sul decreto Ucraina: "Dai frutti li riconoscerete". Dalla Bulgaria, dove ha incontrato il contingente italiano, il Ministro della Difesa smentisce le voci di tensioni nel governo. "Sul decreto non c'è mai stato disaccordo, è chiuso d - facebook.com facebook
A @RadioRadicale ho evidenziato come gli scossoni nella maggioranza continueranno anche con il decreto sugli aiuti all’Ucraina. Dopo la manovra, nella Lega sono emerse fratture profonde tra una linea di governo e una sovranista, sempre più ambigua sul x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.