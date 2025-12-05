Vertenza Capaccioli tavolo di confronto in Regione | Apertura dell’azienda ma si investa sui lavoratori
Fra aperture e questioni ancora da risolvere. Il tavolo in Regione, a Firenze, riguardo alla vertenza Capaccioli, sembra offrire scenari di più tipi agli occhi dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali: "Abbiamo raccolto intanto un piano industriale debole, secondo le nostre indicazioni. Ci saremmo aspettati qualcosa di più solido, rispetto agli intenti illustrati dall’azienda". Lo afferma Daniela Miniero, segretaria generale di Fiom Cgil Siena, all’indomani dell’incontro in merito all’azienda di Sinalunga che occupa 43 lavoratori, tuttora in stato di agitazione. Dipendenti in sofferenza economica da mesi, così è stato ribadito nella circostanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
