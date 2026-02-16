Verso Cibus Tec 2026 | più espositori più spazio e una forte crescita della componente internazionale

Cibus Tec 2026, che si terrà a Parma dal 27 al 30 ottobre, vedrà un aumento degli espositori e un ampliamento degli spazi, grazie alla crescita della partecipazione internazionale. La fiera, in programma tra meno di nove mesi, si avvicina con più aziende provenienti da diversi Paesi e con un’area espositiva più ampia rispetto alle edizioni precedenti. L’ultima edizione, nel 2023, ha superato le aspettative con risultati record, attirando visitatori e espositori da tutto il mondo.

Numeri e trend Forte dei risultati conseguiti nell’edizione 2023, che aveva richiamato una significativa presenza di espositori, oltre 1.200 aziende provenienti da 30 Paesi, e accolto 40.000 professionisti da più 120 Paesi, Cibus Tec 2026 mostra ad oggi un’ulteriore crescita dei principali indicatori. Il confronto con lo stesso periodo dell’edizione 2023, evidenzia infatti un aumento del 20% nel numero di espositori e del 30% dell’area espositiva complessiva. Decisamente positivo il dato della componente internazionale che risulta in marcata espansione, con +48% di espositori esteri e +38% di superficie espositiva dedicata.🔗 Leggi su Parmatoday.it Piraccini in tour in Iraq. E si rilancia con Cibus Tec Renzo Piraccini riparte con un tour in Iraq e si rilancia nel settore fieristico con Cibus Tec. PIL in Lombardia: prevista una crescita sotto l’1% nel 2026. Ma la preoccupazione più forte è il costo della vita Nel 2026, il PIL della Lombardia è previsto crescere di poco oltre l’1%, secondo le stime di Cna Lombardia. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Cibus di Parma: il Consorzio Tutela Grana Padano promuove lo sport verso Milano-Cortina 2026Il Consorzio Tutela Grana Padano sarà tra gli sponsor dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. Occasione per sentire il clima che l’Italia ed il mondo vivranno durante quelle ... repubblica.it Apre Cibus Tec Forum, il focus sull'innovazione alimentare UeIl meglio dell'innovazione tecnologica del comparto alimentare con focus su sostenibilità, ricerca e sicurezza degli approvvigionamenti: è la vetrina proposta da 'Cibus Tec Forum 2025' che oggi e ... ansa.it Buon giorno a tutti, vi ricordiamo che prosegue una nuova attività del Centro per leFamiglie " `", uno spazio dedicato a tutti i `, per condividere esperienze, dubbi e aspettative sul viaggio verso - facebook.com facebook