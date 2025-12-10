Piraccini in tour in Iraq E si rilancia con Cibus Tec
Renzo Piraccini riparte con un tour in Iraq e si rilancia nel settore fieristico con Cibus Tec. Dopo aver lasciato la presidenza di Cesena Fiera, nonostante polemiche e tensioni politiche, l’imprenditore conferma il suo impegno nelle missioni internazionali e nel rafforzamento delle sue attività nel settore.
La predilezione di Renzo Piraccini per le missioni internazionali non si è arrestata neanche dopo l’addio alla presidenza di Cesena Fiera (accompagnato da polemiche anche di natura politica che hanno investito l’ente e Palazzo Albornoz). Il manager cesenate ha creato una società di consulenza e una rete di imprese per i mercati dell’ Africa Subsahariana, ma in questi giorni si trova in Iraq con una delegazione dell’ Unido, l’agenzia delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale. "E’ un’esperienza formativa e molto interessante" racconta Piraccini. Cosa c’entra l’Iraq con i mercati africani? "I paesi in via di sviluppo sono da sempre la mia passione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
#serieB1 - . Continua il “tour de force” contro le grandi del girone B di B1 femminile per la Lasersoft Riccione Volley, impegnata sabato (domani) alle 18,00 al Fontanelle di Viale C - facebook.com Vai su Facebook
Piraccini in tour in Iraq. E si rilancia con Cibus Tec - Il manager consulente del salone controllato da Fiera di Parma: "Si occupa della trasformazione industriale, nessuna concorrenza con Macfrut". Lo riporta msn.com
Seveso nei guai. Anche la sindaca è senza dottore ilgiorno.it
Giravano con arnesi da scasso. Denunciati due donne e un uomo ilrestodelcarlino.it
La Albanese ci attacca. "Vittima di killeraggio" ilgiornale.it
"L'industria della Difesa cinese è in difficoltà": la rivelazione sulle armi di Xi ilgiornale.it
La Serbia tra piazza e potere: la crisi che ridisegna i Balcani e riapre il fronte geopolitico con Mosca it.insideover.com
Così le tratte diventano sempre più green ilrestodelcarlino.it