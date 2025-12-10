piraccini in tour in iraq e si rilancia con cibus tec

Renzo Piraccini riparte con un tour in Iraq e si rilancia nel settore fieristico con Cibus Tec. Dopo aver lasciato la presidenza di Cesena Fiera, nonostante polemiche e tensioni politiche, l’imprenditore conferma il suo impegno nelle missioni internazionali e nel rafforzamento delle sue attività nel settore.

La predilezione di Renzo Piraccini per le missioni internazionali non si è arrestata neanche dopo l'addio alla presidenza di Cesena Fiera (accompagnato da polemiche anche di natura politica che hanno investito l'ente e Palazzo Albornoz). Il manager cesenate ha creato una società di consulenza e una rete di imprese per i mercati dell' Africa Subsahariana, ma in questi giorni si trova in Iraq con una delegazione dell' Unido, l'agenzia delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale. "E' un'esperienza formativa e molto interessante" racconta Piraccini. Cosa c'entra l'Iraq con i mercati africani? "I paesi in via di sviluppo sono da sempre la mia passione.